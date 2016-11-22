Aksaray'da kaçak sigara operasyonu
22 Kasım 2016 Salı, 17:05
AKSARAY (AA) – Aksaray’da bir tır içerisinde sac dolap içinde gizlenmiş 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karayolları 38. Şube Şefliği önündeki uygulama noktasında, Reşat G. (25) yönetimindeki tırı durdurdu.
Yapılan aramalarda tırın içinde bulunan sac dolap içine gizlenmiş 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili tır şoförü gözaltına alındı.