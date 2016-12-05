Aksaray'da kaçak sigara operasyonu

AKSARAY (AA) – Aksaray’da bir minibüste yapılan aramada 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karayolları 38. şube şefliği önündeki uygulama noktasında, Murat D. (43) idaresindeki minibüsü durdurdu.

Yapılan aramalarda minibüste 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sürücü ve minibüste bulunan Vahit E. (33) gözaltına alındı.