Aksaray'da kaçak sigara operasyonu

– Uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsündeki aramalarda, bagaj, koltuk ve tavan kısmına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

AKSARAY (AA) – Aksaray’da bir yolcu otobüsünde 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karayolları 38. Şube Şefliği önündeki uygulama noktasında, Şıhmüslüm A. (47) idaresindeki 63 AY 666 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramalarda, bagaj, koltuk ve tavan kısmına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara bulundu.

Şoför Şıhmüslüm A. ile Mustafa İ. (44) ve Mehmet K. (23) gözaltına alındı.

Öte yandan, otobüsteki 40 yolcu, minibüslerle bölgedeki dinlenme tesislerine götürüldü.