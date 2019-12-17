Aksaray'da kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
AKSARAY (AA) – Aksaray Valisi Ali Mantı başkanlığında, kadına karşı şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı düzenlendi.
Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda konuşan Mantı, Türk ahlakında ve kültürün de yeri olmayan kadına yönelik şiddetin üzerine hassas gidilerek daha iyi sonuçlar alınacağını söyledi.
Bakanlıkların bir araya gelerek ortak hazırladıkları 75 maddelik eylem planındaki, kadına karşı şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısını düzenlediklerini belirten Mantı, "Toplumumuzun tamamını ilgilendiren bir toplantı. İnancımızda, ahlakımızda, kültürlerimizde yeri olmayan kadına yönelik şiddetin üzerine hassas gidilerek daha iyi sonuçlar alınacağına inanıyorum. Dinimizde, tarihimizde kadını hep el üstünde tutan, bir milletin torunlarıyız. 'Cennet annelerin ayakların altındadır' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bu konuda atılması gereken tüm adımları kararlılıkla atacağız." diye konuştu.
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