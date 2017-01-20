Aksaray'da “Kanlı Ocak” fotoğraf sergisi açıldı

AKSARAY (AA) – Azerbaycan’da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe “Kanlı Ocak” olarak geçen 20 Ocak katliamının anlatıldığı fotoğraf sergisi Aksaray’da açıldı.

Azerbaycanlı üniversite öğrencilerinin bir alışveriş merkezinde açtığı sergide 20 Ocak katliamına ilişkin fotoğraflar yer alıyor.

Öğrencilerden Şatman Kerimov, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Ocak katliamında Ermenistan askerleri tarafından 137 kişinin vahşice katledildiğini belirterek “Aynı katliamda 700 insan sakat kalacak şekilde yaralandı, 800 kişi ise hapse atıldı. Şu an sergimizde o günü anlatan 20 fotoğraf var. Türk halkına bu olayı fotoğraflarla anlatmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Serginin bugün akşam saatlerine kadar açık kalacağı bildirildi.