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Aksaray'da karbonmonoksit zehirlenmesi

– Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı

07 Aralık 2016 Çarşamba, 13:20
Aksaray'da karbonmonoksit zehirlenmesi

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AKSARAY (AA) – Aksaray’da sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeş hastanede tedavi altına alındı.

Bayram Ali Söyler, merkez Sağlık köyündeki evinde çocukları Şengül (13) ve Şuayb’i (19) hareketsiz bulunca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılan ve karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen iki kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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