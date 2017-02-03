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Aksaray'da karbonmonoksit zehirlenmesi

– Sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti

03 Şubat 2017 Cuma, 22:55

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AKSARAY (AA) – Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı yaşamını yitirdi.

Durhasanlı köyünde yaşayan Dede Demirbaş (90) ile kızı Sultan Demirbaş’tan (55) 2 gündür haber alamayan yakınları eve geldi.

İçeriye giren akrabalar, baba ve kızının yerde hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde baba ve kızının öldüğünü belirledi.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtilen baba ve kızının cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Ortaköy Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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