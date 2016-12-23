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23 Aralık 2016 Cuma

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Aksaray'da karla mücadele

23 Aralık 2016 Cuma, 14:55

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AKSARAY (AA) – Aksaray Belediyesi, kar yağışı ile birlikte tüm ekipleri seferber ederek vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Gün içerisinde meydana gelen kar yağışı, şehri beyaz bir örtü ile kaplarken, Aksaray Belediyesi ekipleri, temizleme ve tuzlama çalışmalarına başlayarak tedbir aldı.

Çalışmalarını 4 greyder, 2 tuzlama aracı,4 hidromek kepçe ve 30 kişilik ekiple gerçekleştiren belediye, merkez başta olmak üzere şehrin her bölgesinde çalışmalarını yürüttü.

Kar yağışının devam ettiği anlarda sürekli hareket halinde olan ekipler, şehrin merkezindeki yaya kaldırımlar ve ana arterler başta olmak üzere her yerde gün boyunca kar temizleme çalışmalarını sürdürerek vatandaşların ulaşımına açıyor.

aksaray karla mücadele

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