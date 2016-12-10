Aksaray'da kış lastiği uygulaması

AKSARAY (AA) – Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kış lastiği kontrollerini yoğunlaştırdı.

Şehrin farklı noktalarında uygulama yapan ekipler, yönetmelik uyarınca kış şartlarına uygun olmayan lastik takılI olmayan araçları kontrol etti.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Hacılar Harmanı Mahallesindeki, uygulamada 80 araç kontrol ederken kurala uymayan 4 sürücüye 603’er lira para cezası uygulandı.

Kontrollerin süreceği kaydedildi.