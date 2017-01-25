Aksaray'da “KOP Okuyor” projesinin tanıtımı yapıldı

AKSARAY (AA) – Aksaray Belediyesi ile il Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan, topluma okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuma kültürünü yaygın hale getirmek için yapılan “KOP Okuyor” projesinin tanıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediye toplantı salonunda yaptığı konuşmada, teknoloji çağında okuma alışkanlığı ve kültürünün sürdürülebilir olması için bu projeye destek vereceklerini söyledi.

Yapılan projeyi çok anlamlı bulduğunu ifade eden Yazgı, şu bilgileri aktardı:

“KOP ile birlikte geçekleştirilen bu proje, okuma konusunda farkındalık oluşturuyor. Okumak, teknoloji çağında daha fazla önem kazanıyor. Çünkü bilgisayarın, telefonun hakim olduğu bir çağda her yaştan insanımızın okumaya yönelmesi ve okuma alışkanlığı edinmesinden daha güzel bir şey olamaz. İnsanlarımız yoğun olduğu yerlere kitaplarımızdan bırakacağız. Talep olursa kitap bıraktığımız noktaları artırabiliriz.”

İl Milli Eğitim Müdürü Kartal da Milli Eğitim Bakanlığının proje olarak tüm Türkiye’ye örnek gösterdiği, “Anadolu Mektepleri Okumaları” ile bu yeni projenin birlikte yürüyeceğini belirterek, belediyenin uygun göreceği farklı noktalara Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca onaylı kitapların yer aldığı dolapları bırakarak vatandaşların kitap okumalarını sağlayacaklarını kaydetti.