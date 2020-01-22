Aksaray'da kuraklık toplantısı yapıldı
AKSARAY (AA) – Aksaray'da kuraklık eylem planı kapsamında Aksaray Kriz Merkezi 1. Olağan Toplantısı düzenlendi.
Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantıda kuraklıkla ilgili alınan ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi.
Aksaray Valisi Ali Mantı burada yaptığı konuşmada, Aksaray'ın su kaynaklarının az olduğunu bu nedenle su tüketiminde daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Hayat kaynağı olan suyun dün önemli olduğu gibi bugün ve yarın da önemini kaybetmeyeceğini ifade eden Mantı, şunları kaydetti:
"Günümüzde dünyadaki su kaynakları hızla azalıyor. Herkesin su tüketiminde daha dikkatli davranması, suyun israfından kaçınılması gerekiyor. Suda israfa kapı açmasak eminim ki bazı şeyler daha iyiye gidecek. Tarım alanlarında, özel alanlarda yapacağımız tasarruflarla kendimize, ülkemize, dünyaya katkıda bulunacağız. Aksaray su açısından sıkıntılı bir yer. Bunun için bu konuda hepimizin bilinçli dikkatli olması gerekiyor."
Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise Aksaray için 2018 yılında hazırlanan tarımsal kuraklıkla mücadele eylem planının uygulanmasına geçildiğini anlattı.
Toplantı, Devlet Su İşleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yapılan sunumla sona erdi.
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Aksaray'da kuraklık toplantısı yapıldı
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