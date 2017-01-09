Aksaray'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı

AKSARAY (AA) – Aksaray’da zorlu kış şartlarından dolayı kuşlar için doğaya yem bırakıldığı bildirildi.

Aksaray Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kış şartlarında zeminin karla kaplı ve don olması nedeniyle hayvanların yem bulmakta zorlandıkları belirtildi.

Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kuşlar için parklar ve boş arazilere yem bırakıldığı belirtilen açıklamada, zaman zaman kanatlı ve diğer hayvanlar için mama ve yem bırakılacağı ifade edilerek, bu konuda vatandaşların da duyarlı davranmaları istendi.