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Aksaray'da marketten hırsızlık

08 Kasım 2016 Salı, 16:40
Aksaray'da marketten hırsızlık

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AKSARAY (AA) – Aksaray’da, kapısının camı kırılarak içerisine girilen bir marketten çok sayıda sigara çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokakta Necmettin Öğüt (30), kendisine ait iş yerinin kapı camının kırıldığını ve çok sayıda sigaranın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede marketin cam olan kapısının taşla kırılıp sigaraların çalındığını belirledi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

aksaray Marketten hırsızlık

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