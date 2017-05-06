Aksaray'da minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
06 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:35
AKSARAY (AA) – Aksaray’da minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Abdullah Özkanlı (65) idaresindeki 68 M 2001 plakalı minibüs, Aksaray-Konya karayolunun Kızören köyü mevkisinde devrildi.
Minibüsteki yolculardan Fadime Özkanlı (65), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Adem (9), Sefa (14), Özgül (29) ile Yağmur Özkanlı (11), 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.