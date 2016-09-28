Aksaray'da minibüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 6 yaralı
28 Eylül 2016 Çarşamba, 17:43
AKSARAY (AA) – Aksaray’da minibüs ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralındı.
Adem Öğer (31) idaresindeki 68 HN 025 plakalı minibüs, Selçuklu Mahallesi 5510 Numaralı Sokak’ta, Mustafa Elçi (39) yönetimindeki 68 S 0538 plakalı öğrenci taşıyan midibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücü Öğer, minibüste bulunan Aydın Kızmaz (24), Hayri Kodos (23) ile midibüsteki öğrencilerden Orhan Eren Yıldırım (14), Gökçe Kapıcı (15) ve Rabia Tosun (15) yaralandı.
Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.