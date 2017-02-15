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Aksaray'da minibüsten hırsızlık

15 Şubat 2017 Çarşamba, 10:35

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AKSARAY (AA) – Aksaray’da, park halindeki bir minibüsten küçük el aletleri çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Kılıçaslan Mahallesi 1303 Sokak’ta iş yerinin yakınlarına park ettiği 68 ER 639 plakalı minibüsünün yanına gelen Ramazan Yasav (38), aracının arka camının kırık olduğunu fark ederek durumu polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın araka camının kırılarak inşaatta kullanılan küçük el aletlerinin çalındığını tespit etti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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