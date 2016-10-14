Aksaray'da öğrenci servisi 2 kamyonete çarptı: 12 yaralı
AKSARAY (AA) – Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Kutlu köyünden Aksaray merkeze öğrenci taşıyan Şener Filikçi (35) idaresindeki 68 D 0119 plakalı minibüs, Otogar Kavşağı’nda önce Mehmet Güngör’ün (58) kullandığı 06 SAE 70 plakalı kamyonete ardından da Dede Yunus Gül (49) yönetimindeki 68 FS 745 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada, minibüsteki Adnan Edebali (16), Savaş Tekeli (13), Yasin Kaçar (17), Yılmaz Kahraman (15), İsmail Yücel Ölmez (14), Mehmet Ali Kabadayı (13), Nur Hayat Filikçi (14), Mustafa Doğanay (17), Semra Bölükbaş (14), Gülsüm Bolakar (16) ile kamyonet sürücüsü Dede Yunus Gül ve kızı Züleyha Gül (23) yaralandı.
Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.