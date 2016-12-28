Aksaray'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 4 yaralı
28 Aralık 2016 Çarşamba, 10:20
AKSARAY (AA) – Aksaray’da, öğrenci taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Hamza Bülbül idaresindeki 68 S 0359 plakalı öğrenci servisi, Akin köyü yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan öğrencilerden Eren Coşkun (13), Zilan (10) ve Bedirhan Çınar (6) ile Elmas Bülbül (25) yaralandı.
Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.