Aksaray'da okul servisi denetimi

AKSARAY (AA) – Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçlarını denetledi.

Emlak Kredi İlkokulu önünde yapılan denetimde servisler, rehber personel bulundurma zorunluluğu, fazla yolcu, güzergah izin belgesi, okul taşıtlarında ve okul servis sürücülerinde aranacak şartlar sorgulandı. Ayrıca emniyet kemeri kullanımının önemi ve kış lastiği hususunda bilgilendirildi.

Denetimlerde 11 servis aracı kontrol edilirken, 4 araca gerekli şartları sağlamadığı gerekçesiyle bin 989 lira para cezası kesildi.