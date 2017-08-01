Aksaray'da OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı

AKSARAY (AA) – Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Aykut Pekmez başkanlığında OSB Müdürlüğünde yapılan toplantıda, OSB’nin genel durumu değerlendirildi.

Toplantıda OSB Müdürü Ayhan Ermiş, kurul üyelerine son durum hakkında bilgi veridi.

Bölgedeki 316 sanayi parselinden 313’ünün yatırımcılara tahsis edildiğini kaydeden Ermiş, bölgede 17 ayrı sektörde toplam 199 fabrikanın üretime geçtiğini, 11 bin 600 kişinin ise istihdam edildiğini belirtti.

Üretime geçmeye hazır fabrika sayısının 53 olduğunu dile getiren Ermiş, yapımı devam eden fabrika sayısının 49, proje çalışmaları devam eden fabrika sayısının ise 7 olduğunu bildirdi.

Vali Pekmez ise bölgenin ileriye yönelik ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini ifade ederek el birliği içinde Aksaray’ın ve OSB’nin daha da gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda ayrıca OSB Müteşebbis Heyeti üyelikleri için seçim yapıldı.