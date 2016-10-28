Aksaray'da OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

AKSARAY (AA) – Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.

Vali Pekmez, OSB Hizmet Binası’ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, OSB’nin altyapı ve çevre düzenleme işlerinin tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini, tapu talebi olan firmaların taleplerinin değerlendirildiğini belirterek, mevcut kapasitenin artırılması ve durumunun geliştirilmesi için gayret göstereceklerini bildirdi.

Toplantıya, Aksaray Belediye Başkanı OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Şahin Yazgı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ile OSB Bölge Müdür Vekili Ayhan Ermiş katıldı.