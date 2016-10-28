Ana Sayfa   >   Genel   >   Aksaray'da OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Aksaray'da OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

28 Ekim 2016 Cuma, 18:30
Aksaray'da OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Benzer Konular

Aksaray Belediyespor Yönetim Kurulu Vali Aykut Pekmez’i ziyaret etti
Aksaray Belediyespor Yönetim Kurulu, Vali Pekmez'i ziyaret etti
Vali Pekmez, İl Jandarma Garnizon Komutanlığını ziyaret etti
Vali Pekmez, İl Jandarma Garnizon Komutanlığını ziyaret etti
Aksaray OSB Yönetim Kurulu toplandı
Aksaray OSB Yönetim Kurulu toplandı

AKSARAY (AA) – Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.

Vali Pekmez, OSB Hizmet Binası’ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, OSB’nin altyapı ve çevre düzenleme işlerinin tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini, tapu talebi olan firmaların taleplerinin değerlendirildiğini belirterek, mevcut kapasitenin artırılması ve durumunun geliştirilmesi için gayret göstereceklerini bildirdi.

Toplantıya, Aksaray Belediye Başkanı OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Şahin Yazgı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ile OSB Bölge Müdür Vekili Ayhan Ermiş katıldı.

Aksaray OSB Aksaray Valisi Aykut Pekmez

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet