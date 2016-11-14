Aksaray'da otomobil yangını

AKSARAY (AA) – Aksaray’da, kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlardan alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi’nde, demir doğrama ustası Mustafa K, işletmesinde bulunan kendisine ait 42 P 3757 plakalı otomobilinin yanında kaynak çalışması yaptı.

Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlardan dolayı otomobilin alev aldığını gören Mustafa K., durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangından dolayı otomobil ve iş yerinde hasar oluştu.