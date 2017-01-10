Aksaray'da otomobilden hırsızlık

AKSARAY (AA) – Aksaray’da park halindeki bir otomobilin müzik sisteminin çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Büyük Bölcek Mahallesi 2420 Sokak’ta park ettiği 68 DL 671 plakalı otomobilinin yanına gelen Ali Çelik (19), aracının sağ arka camının kırık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtan hoparlörlerden oluşan müzik sisteminin çalındığını tespit etti.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

