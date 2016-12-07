Aksaray'da otomobilin çarptığı polis yaralandı
07 Aralık 2016 Çarşamba, 04:40
AKSARAY (AA) – Aksaray’da “dur” ihtarına uymayan sürücü aracıyla komiser yardımcısına çarptı. Yaralanan komiser yardımcısı hastaneye kaldırıldı.
Ebulfeyz Elçibey Caddesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, E.T. idaresindeki 07 LS 159 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle önce polis aracına ardından komiser yardımcısı Gürsoy Yalvaç’a çarparak kaçtı.
Ayağından yaralanan Yalvaç, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Aksaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.