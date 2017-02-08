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Aksaray'da polis aracı kaza yaptı: 1 polis yaralı

08 Şubat 2017 Çarşamba, 18:25

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AKSARAY (AA)- Aksaray’da polis aracının önce otomobile ardından park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 polis memuru yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Murat Aydın yönetimindeki 68 A 3811 plakalı polis aracı, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı Acem Sokak kavşağında önce Mehmet Örs (23) idaresindeki 06 AAY 642 plakalı otomobile ardından park halindeki 20 Y 0268 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada polis memuru Aydın yaralandı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

1 yaralı aksaray Kaza Polis

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