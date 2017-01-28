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28 Ocak 2017 Cumartesi

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Aksaray'da polisten kaçan 2 kişi yakalandı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 17:55

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AKSARAY (AA) – Aksaray’da polisin dur ihtarına uymayan otomobildeki iki Afganistan uyruklu kişi polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre kent merkezinde şüpheli iki kişinin bulunduğu 68 KE 302 plakalı otomobilin olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şehrin birçok noktasında önlem aldı.

“Dur” ihtarına uymayan araç, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Kılıçaslan Mahallesi’nde durduruldu.

Araçta bulunan 2 Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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