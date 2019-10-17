Aksaray'da sağlık hizmetlerine ASÜ Tıp Fakültesinin katkısı

AKSARAY (AA) – Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2017 yılında kurulan anjiyo ünitesi ve kalp damar cerrahisinde, bugüne kadar 100'e yakın hastaya baypas ameliyatı, 8 bin hastaya anjiografi yapıldı.

ASÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıp fakültesinin Aksaray'daki sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

ASÜ Tıp Fakültesinin kurulmasıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Anjiyo Ünitesi ve Kalp Damar Cerrahisi'nde son 2 yılda öğretim üyesi kadrosunun güçlendiğini belirten İnci, şöyle konuştu:

"Bu güçlenmeyle birlikte 100’e yakın başarılı baypas ameliyatı yapıldı. 8 bin hastaya da anjiyo yapıldı. Bu işlemlerden bir kısmının tanısal amaçlı, önemli bir kısmının da kalp krizi durumu veya kalp krizinin bir önceki aşamasında acil tedavi olması gereken hastalara yönelik uygulamalar. Sevke gerek kalmadan kalp ve damar hastalıklarından bir çoğunun tedavisini Aksaray'da yaptık.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde öğretim üyelerimizden oluşan 8 uzman hekimimiz bulunmaktadır. Ayrıca 15 anjio ünitesi, 22 koroner ve yoğun bakım ve 10 kardiyoloji servisi personeli olmak üzere 55-60 kişilik ekip ile Aksaray halkına kalp sağlığı konusunda hizmet vermekteyiz. Aksaray'ın jeopolitik konumu gereği sadece Aksaray halkına değil yolu Aksaray'dan geçen birçok vatandaşımıza, siyasetçilerimize, bürokratlarımıza hizmet verilmektedir."