Aksaray'da şehit ailelerine ücretsiz güvenlik kursu hizmeti

AKSARAY (AA) – Aksaray’da özel bir güvenlik firması tarafından, şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz güvenlik kursu açıldı.

Firma yetkilisi Hazım Turan, Büyük Bölcek Mahallesi’ndeki kursta yaptığı açıklamada, şehit ve gazi yakınlarını kendilerine emanet olarak gördüklerini söyledi.

Şehitlerin ve gazilerin Türkiye’nin bugünlere gelmesinde çok önemli katkılarının olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

“Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını veren şehit yakınlarına ve bu uğurda gözlerini kırpmadan bedenlerini siper eden gazilerimizin çocuklarına ömür boyu geçimlerini sağlayabilecek bir iş kapısı açmak için kurslarımızı tamamen ücretsiz yaptık. Kursu başarı ile bitirerek sertifika almaları durumunda da iş garantisi veriyoruz. Şehit ve gazi yakınlarına iş garantisi vererek bir nevi vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Bu sadece kampanya kapsamında yaptığımız bir şey değil. Bunu her zaman uygulayacağız. Biz belirli zamanlarda değil her zaman onların yanındayız.” diye konuştu.