Aksaray’da semt polikliniğinin temeli atıldı

AKSARAY (AA)- Aksaray Devlet Hastanesi’ne bağlı olarak hizmet verecek olan ve yapımı hayırsever bir iş adamı tarafından üstlenilen semt polikliniğinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Küçük Bölcek Mahallesi’ndeki törende yaptığı konuşmada, son dönemlerde sağlık alanındaki değişim ve dönüşümün çok hızlı olduğunu söyledi.

Sağlığın devletin en önemli hizmetlerinden biri olduğunu vurgulayan Pekmez, şunları söyledi:

“Son yıllarda devletimiz sağlıkta önemli hizmetler, önemli reformlar yaptı. Sağlıkta yapılan dönüşümlerle birlikte artık hastanelerde sıra beklemeden doktorlara ulaşabiliyoruz. 400 yataklı yeni hastanemizde Mayıs ayında hizmete girecektir. Tıp Fakültesi için Aksaray Devlet Hastanesi ile Aksaray Üniversitesi arasında da protokol imzalandı. Bu semt polikliniğiyle de sağlık adına önemli bir adım atmış olacağız. Hem ulaşım hem zaman açısından bu polikliniğimiz de önemli bir hizmettir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Konuşmanın ardından polikliniğin temeli atıldı.

Törene, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Himmet Durgut ve vatandaşlar katıldı.