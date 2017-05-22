Aksaray'da şüpheli ölüm
22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:40
AKSARAY (AA) – Aksaray’da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi 953 Sokak’ta oturduğu apartmanın bahçesinde Ahmet Çini’yi (62) yerde hareketsiz yatarken gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler Çini’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Çini’nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.