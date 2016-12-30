Aksaray'da Suriyeli aileler için etkinlik düzenlendi

AKSARAY (AA) – Aksaray’da bulunan Suriyeli 15 aile, bir hayırseverin katkısıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Erol Bilgiç, Kültürpark Balıklı Göl’de düzenlenen kahvaltıda yaptığı konuşmada, bu yıl işletmelerinde yılbaşı kutlamaları yönünde herhangi bir eğlence organizasyonu yapılmayacağını söyledi.

Suriye’den gelen ailelerle beraber sık sık etkinliklerle bir araya gelmeyi planladıklarını aktaran Bilgiç, şöyle konuştu:

“Bu seneki yılbaşı programı yerine ara ara Suriyeli kardeşlerimizle bu tür programlar düzenleyeceğiz. Savaşla mağduriyet yaşayan çocuklarımızın hayata adapteleri için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda çocukların sosyal yaşama uyumları için kahvaltı etkinliğinde bir araya geldik. Komşu ülkelerde kan ve göz yaşı varken, ülkemiz terör belası ile mücadele ederken bizlere yılbaşı kutlamak da bu yönlü etkinlikler düzenlemek de yakışmaz. Kültürümüzde de böyle bir şey söz konusu değil. İnşallah biz bu yıl tüm gayret ve çabamızı Aksaray’a gelen savaş mağdurlarının bir nebze de olsa yaralarını sarmak için harcayacağız.”