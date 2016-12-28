Aksaray'da Suriyeliler unutulmadı

AKSARAY (AA) – Aksaray’da bulunan 10 Suriyeli aile, Sosyal Yardımlaşma Derneği ve bir esnafın organize ettiği yemek programında bir araya geldi.

Sosyal Yardımlaşma Derneği İl Başkanı Serdar Seyirden, bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, muhacir olarak kente gelen her ailenin elinden tuttuklarını söyledi.

Suriye’de büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirten Seyirden, şöyle konuştu:

“Suriye’den ilimize muhacir olarak gelen 10 ailemizle bugün öğle yemeğinde bir araya geldik. Bu ailelerden çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Aile reislerinin çoğu maalesef savaşta şehit olmuş. Zor şartlar altında hayatlarını devam ettiren bu kardeşlerimizle esnafımız Erdal Koça’nın desteği ile organize ettiğimiz yemekte buluştuk. Ailelerin tüm sorunları ile bire bir ilgilenip onlara soframızı açtık. Aileler için bundan sonra da elimizden geleni yapacağız.”