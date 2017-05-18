Aksaray'da tarihi eser operasyonu

– Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 749 gümüş sikke ele geçirildi

AKSARAY (AA) – Aksaray’da bir otomobilde, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 749 gümüş sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştığı kişileri takibe aldı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili Aksaray-Ortaköy karayolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 749 gümüş sikke ile 180 gram göktaşı ele geçirildi.

Otomobildeki F.B (43) ve B.B. (41) gözaltına alındı.