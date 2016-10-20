Aksaray'da terör operasyonu

AKSARAY (AA) – Aksaray’da, terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katılmak için Diyarbakır’a gittiği belirlenen iki kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tekstil işçileri F.D. ile B.B’nin, bölücü terör örgütünün dağ kadrosuna katılmak için Diyarbakır’a gitmek üzere İstanbul’dan hareket ettiği bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, İstanbul’dan Diyarbakır’a giden yolcu otobüsünü Aksaray yakınlarında durdurdu. Otobüsteki B.B. ve F.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aksaray Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.