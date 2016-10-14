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Aksaray'da terör operasyonu

– Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

14 Ekim 2016 Cuma, 20:11
Aksaray'da terör operasyonu

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AKSARAY (AA) – Aksaray’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’ya finansal destek sağladıkları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkan 14 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Şengül D, Rıfat S, İsmail S, Ercan P, Cengiz P, İsmail D. ve Akif E. gözaltına alındı.

Aksaray Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 7 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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