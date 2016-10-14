Aksaray'da terör operasyonu

AKSARAY (AA) – Aksaray’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’ya finansal destek sağladıkları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkan 14 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Şengül D, Rıfat S, İsmail S, Ercan P, Cengiz P, İsmail D. ve Akif E. gözaltına alındı.

Aksaray Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 7 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.