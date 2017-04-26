Aksaray'da terör örgütü operasyonu

– Terör örgütü El Nusra üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi tutuklandı

AKSARAY (AA) – Aksaray’da, terör örgütü El Nusra üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü El Nusra üyesi olma suçundan firari olarak aranan F.M. ve A.D, Hatay’ın Altınözü ilçesinde yakalanarak, Aksaray’a getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.