Aksaray'da Toplu Açılış Töreni

KONYA (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Anayasa sizin huzurunuza geliyor. Karar sizin. Siz ne isterseniz o olacak. Meclis’te kürsüyü işgal etseler de kavgalar çıkarıp milletvekillerimizin bacaklarını ısırsalar da kürsüye kendilerini bağlasalar da durmadan yalan üzerine yalan söyleseler de anayasa huzurlarınıza geliyor.” dedi.

Özhaseki, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış törenindeki konuşmasında, siyasetin mazeret üretmeden, ayrım gözetmeksizin hizmet etmek olduğunu belirtti.

Bakan Özhaseki, “Allah’ın izniyle biz de sizlerle hizmet edeceğiz. Değerli Aksaray Belediye Başkanım ile geldiğimden beri konuşuyorum. ‘Bu bölgelerde neden bir an önce kentsel dönüşüm başlatmadın?’ diye sordum. ‘Hazırlıkları yapıyoruz başlayacağız’ dediler. Ben de sonuna kadar destek vereyim. Baştan sona inşallah Aksaray’da yenileme hareketini başlatmış olalım.” diye konuştu.

– “Siz ne isterseniz o olacak”

Önümüzde referandum sürecinin olduğunu vurgulayan Özhaseki, “Anayasa sizin huzurunuza geliyor. Karar sizin. Siz ne isterseniz o olacak. Meclis’te kürsüyü işgal etseler de kavgalar çıkarıp milletvekillerimizin bacaklarını ısırsalar da kürsüye kendilerini bağlasalar da durmadan yalan üzerine yalan söyleseler de anayasa huzurlarınıza geliyor. Sizin ‘evet’ dediğinize kimse ‘hayır’ diyemez. Sizin kararınıza kimse karşı çıkamaz. Allah’ın izniyle referandumdan sonra hizmetler daha da katlanarak, huzurlarınıza gelecek.” değerlendirmesinde bulundu.