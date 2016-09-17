Aksaray'da trafik kazaları: 16 yaralı

AKSARAY (AA) – Aksaray’da meydana gelen 2 trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Aksaray-Ankara karayolunun 8’inci kilometresinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen, seyir halindeki saman yüklü kamyonetin iki lastik birden çıktı. Lastiklerden biri Hakan Doğan idaresindeki 68 DY 246 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi. Araçtaki Hidayet (64), Hatice (58), Kezban (29) ve Rabia Doğan (7) yaralandı.

Kamyonetin diğer lastiği ise karşı şeride savruldu. Lastiği fark eden Mesut Yılmaz, kullandığı 51 EU 150 plakalı otomobilin direksiyonunu kırdı. Karşı şeride geçen otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LE 5220 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Alev alan otomobile, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü ile Duygu (31), Azra (3) ve Zeynep Yılmaz’ı (1) kurtardı.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mesut ve Duygu Yılmaz’ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Aksaray-Nevşehir karayolu 30. kilometrede, Murat Misdede (46) yönetimindeki 10 ALA 66 plakalı otomobil ile Mustafa Ünsal (33) kontrolündeki 38 ZU 965 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Pınar (44) ve Abdulsamet Misdede (30), Aslan Köse (35), Ömer Çetin (55), Hava (30) ve Ertuğrul Ünsal (1) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray’daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.