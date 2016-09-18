Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

AKSARAY (AA) – Aksaray’da, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Gürbüz (33) yönetimindeki 34 AK 7170 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Ankara karayolu 25. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Sami (38), Nursima (1), Çiğdem (28), Hilal (8), Mehmet Akif (3), Aysel (34) ve Volkan Gürbüz (12) yaralandı.

Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü İbrahim Gürbüz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.