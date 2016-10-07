Aksaray’da trafik kazası: 3 yaralı

AKSARAY (AA) – Aksaray’da, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aybala Çayır (32) idaresindeki 06 DM 2219 plakalı otomobil, Alpaslan Türkeş Bulvarı Kavşağı’nda Ali Karaöz (44) yönetimindeki 66 SC 147 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki otomobil sürücüsü Çayır ve Karaöz ile araçtakilerden Döne Karaöz (43) yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.