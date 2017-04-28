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Aksaray'da trafik kazası: 4 yaralı

28 Nisan 2017 Cuma, 12:20

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AKSARAY (AA) – Aksaray’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Murat Doğan (43) idaresindeki 31 YC 049 plakalı otomobil, Aksaray Ankara karayolu 43. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Doğan ile araçta bulunan İrfan İlhan (51), Hasan Yiğit (55) ve Mustafa Doğan (10) yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

4 yaralı aksaray Kaza

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