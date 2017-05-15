Aksaray'da trafik kazası: 4 yaralı

AKSARAY (AA)- Aksaray’da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Emre Ekin yönetimindeki 68 ED 023 plakalı hafif ticari araç, Yunus Emre Bulvarı’nda Fatih Eroğlu (27) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Eroğlu ve motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammet Ali Yılmaz (18) ile araçta bulunan Recep ve Fatma Ekin yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Eroğlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

