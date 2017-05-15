Ana Sayfa   >   Genel   >   Aksaray'da trafik kazası: 4 yaralı

Aksaray'da trafik kazası: 4 yaralı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:50

Benzer Konular

Ankara'da trafik kazaları: 1 ölü, 5 yaralı
Eskişehir'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 7 yaralı
Anneler Günü’nde kahreden cenaze töreni

AKSARAY (AA)- Aksaray’da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Emre Ekin yönetimindeki 68 ED 023 plakalı hafif ticari araç, Yunus Emre Bulvarı’nda Fatih Eroğlu (27) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Eroğlu ve motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammet Ali Yılmaz (18) ile araçta bulunan Recep ve Fatma Ekin yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Eroğlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

4 yaralı aksaray trafik kazası

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com