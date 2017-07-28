Ana Sayfa   >   Genel   >   Aksaray'da trafik kazası: 5 yaralı

Aksaray'da trafik kazası: 5 yaralı

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:07

Benzer Konular

Dekan trafik kazasında öldü
Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kırşehir'de otomobil devrildi: 6 yaralı

AKSARAY (AA) – Aksaray’da bir otomobilin, kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Lütfü Öztürk (38) idaresindeki 42 YL 163 plakalı otomobil, Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki kavşakta kırmızı ışıkta duran Hüseyin Battal yönetimindeki 51 AJ 129 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Lütfü Öztürk ile araçtaki Fatma (71), Zübeyde (40), Saliha (8) ve Salih Ahmet Öztürk (10) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

aksaray trafik kazası

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com