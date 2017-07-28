Aksaray'da trafik kazası: 5 yaralı
28 Temmuz 2017 Cuma, 17:07
AKSARAY (AA) – Aksaray’da bir otomobilin, kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Lütfü Öztürk (38) idaresindeki 42 YL 163 plakalı otomobil, Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki kavşakta kırmızı ışıkta duran Hüseyin Battal yönetimindeki 51 AJ 129 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Lütfü Öztürk ile araçtaki Fatma (71), Zübeyde (40), Saliha (8) ve Salih Ahmet Öztürk (10) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.