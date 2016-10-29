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Aksaray'da trafik kazası: 9 yaralı

29 Ekim 2016 Cumartesi, 21:25
Aksaray'da trafik kazası: 9 yaralı

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AKSARAY (AA)- Aksaray’da otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu biri çocuk 9 kişi yaralandı.

Kazım Avcı (24) yönetimindeki 42 CDG 94 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Konya karayolunun 15. kilometresi Yapılcan köyü mevkisinde, tali yoldan ana yola çıkan Mehmet Kılıç idaresindeki 68 KK 249 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Arife (20), Muhammet (15), Azime (17), Tuncer (22) ve Melih Avcı (3) ile Ramazan Zengin (19), Nebahat Kılıç (51) yaralandı.

Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Kılıç’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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