Aksaray'da uyuşturucu operasyonu
– İçinde bulundukları otomobilde 15 kilogram esrar ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı
15 Kasım 2016 Salı, 02:15
AKSARAY (AA) – Aksaray’da bir otomobilde 15 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresinde, şüphe üzerine B.T. (37) yönetimindeki 06 AV 500 plakalı otomobili durdurdu.
“Manas” adlı narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, otomobilin tamponlarında paketler içinde gizlenmiş 15 kilogram esrar bulundu.
Sürücü B.T. ile araçta bulunan E.G. (18) ve R.T. (19) gözaltına alındı.