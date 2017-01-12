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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:00

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AKSARAY (AA) – Aksaray’da bir uzman çavuşun kullandığı otomobilde yapılan aramada 180 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki uygulama noktasında D.Ö’nün (27) kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpeği “Manas” ile yapılan aramalarda, bagaj ve arka koltukta poşetler içerisine gizlenmiş 150 kilogram kubar, 30 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Hakkari’de piyade uzman çavuş olduğu öğrenilen araç sürücüsü D.Ö’nün üzerinde yapılan aramalarda ise 2 kuru tabanca ve sahte kimlik bulundu.

Sürücü D.Ö. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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