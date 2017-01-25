Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

AKSARAY (AA)- Aksaray’da, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray Adana karayolu 15. kilometresinde, rutin yol kontrolleri sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Uyuşturucu dedektörü narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, otobüsün bagajında 5 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili otobüste yolcu olarak bulunan D.İ, E.E. ve F.D. gözaltına alındı.

Zanlılar, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.