Aksaray'da yaban hayvanları unutulmadı

AKSARAY (AA) – Aksaray’da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aksaray Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte bulunan park, bahçe ve ormanlık alanlara yaban hayvanları için yiyecek bıraktı.

Şube Müdürü Necati Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış şartlarının bölgede zor ve çetin geçtiğini söyledi.

Yoğun kar yağışının günlük yaşamı zorlaştırdığını belirten Gökçe, “Bu şartlarda yaban hayvanları yiyecek sıkıntısı çekiyor. Biz de haftalık periyotlarda yaban hayvanları, köpek ve kediler için park, bahçe ve ormanlık alanlara 700 kilogram yem ve 80 kilogram sakatat bıraktık. Kış boyunca hayvanların yiyecek bulma sorununu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da evlerinin önüne kuşlar için su ve ekmek bırakmalarını istiyoruz.” diye konuştu.