Aksaray'da yaralı şahin tedavi altına alındı

AKSARAY (AA)- Aksaray’da yaralı bulunan kızıl şahin, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezin’de tedavi altına alındı.

Bahçeli Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde yaralı kızıl şahini gören bir vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülen yaralı Şahin, burada tedavi altına alındı.

Uzun süre aç ve susuz kalan Şahin’in bilinçsiz bir avcı tarafından vurulduğu belirtilirken, şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.