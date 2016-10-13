Aksaray'da “Yeniden Yeşil Aksaray” projesi

AKSARAY (AA) – Aksaray Belediye Başkanlığınca başlatılan “Yeniden Yeşil Aksaray” projesi kapsamında şehir girişleri ve orta refujlerde ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin özellikle şehirlerarası yolların Aksaray girişlerinde toplam 300 adet ıhlamur ve çınar ağacı dikimini başlattıklarını söyledi.

Göreve geldiklerinde Aksaray’da “Yeniden Yeşil Aksaray” sloganıyla ağaçlandırma çalışmaları başlattıklarını ifade eden Yazgı, ” Göreve geldiğimizde söz verdiğimiz gibi Kılıçaslan tepesinde yemyeşil ağaçlarla büyük bir orman oluşturmak için ağaç dikme çalışmalarımız olmuştu. Bunun yanında şehrimizin giriş noktaları olan Aksaray – Nevşehir ve Aksaray – Konya karayolunun orta refujlerinde ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor.”dedi.

Vatandaşları da ağaç dikmeye davet eden Yazgı, “Ağaçlandırma konusunda hep birlikte yapacağımız bu çalışmalarla gelecek kuşaklara temiz ve yeşil bir dünya bırakmak, hepimizin insanlık borcu ve sorumluluğudur. Bunun için daha yaşanabilir bir Aksaray için herkesi ‘Yeniden Yeşil Aksaray’ projesi kapsamında ağaç dikmeye davet ediyorum.” diye konuştu.